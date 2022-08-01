Ищем frontend разработчиков ( react )

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Закрыт25 заявок1111 просмотров

Я представляю небольшую команду разработчиков. Занимаемся разработкой крупного проекта. В настоящее время мы ищем frontend разработчика в нашу команду.

Для frontend разработки мы используем следующие технологии: react, redux, react-router, scss и тд

Наши требования к кандидатам:

  • опыт frontend работы от 1 года;
  • знания react, redux, react-router;
  • опыт работы с Docker, Git;
  • понимание основных принципов построения приложений и архитектурных решений.
Условия:

  • гибкий график. Количество рабочих часов в неделю обсуждаемо;
  • высокая оплата труда. Возможна оплата труда раз в 1-2 недели;
  • работа в молодом дружном коллективе;
  • дополнительные условия и порядок роста заработной платы обсуждаются индивидуально;
От кандидатов ждем следующую информацию:

1) опыт работы;

2) с какими технологиями работали;

3) сколько часов в неделю готовы работать;

4) желаемая ЗП;

5) телеграм для связи

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