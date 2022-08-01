Ищем frontend разработчиков ( react )

Требуется разработать плагин для WebAsyst Shop-Script на PHP 7.1.33. Установить шопскрипт, создать 2 категории с товарами, добавить новое поле для оптовой цены в админке и реализовать маршрутизацию для отображения оптовых цен на витрине. Дополнительно возможно добавление функционала оформления заказа с оптовыми ценами.