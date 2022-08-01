Разработка проекта на Node.js

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок363 просмотра

Приветствую. Разыскивается midle Node.js программист для разработки проекта на VK Api 

Стек:

- Node.js 

- Git

- Bull

- Postgresql

Полное ТЗ скину заинтересованным лицам в ЛС.

При успешном сотрудничестве работа будет на постоянной основе, много мини/микро сервисов в разработке.

GitNode.jsPostgreSQL
3 года назад
guest_16582263546506
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Азамат
 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Дмитрий
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
год назад
9 отзывов
3 года назад
Максим
 
48 лет
19 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
3 года назад
Александр
 
30 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Алина
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
2 отзыва
3 года назад
Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
6 дней назад
7 отзывов
3 года назад
Денис
 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
месяц назад
24 отзыва
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Внести правки в сайт, созданный на конструкторе Гугл сайты.

    Требуется внести правки в сайт, созданный на конструкторе Google Sites. Также необходимо настроить редирект через панель управления доменом isp manager на REG.RU. Укажите, какие именно изменения ожидаются в содержании сайта.

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Установить и настроить модуль SDEK на OpenCart

    $10

    Необходима помощь в установке и настройке модуля доставки SDEK на платформе OpenCart. Ожидается полная интеграция и корректная настройка всех параметров для успешной работы модуля.

    Opencart
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Сделать крипто обменник в тг

    Требуется разработка крипто обменника в Telegram с полным функционалом. Необходима интеграция с криптовалютными сервисами и обеспечение безопасности транзакций. Все детали будут предоставлены в процессе работы.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Создание программы в веб интерфейсе

    $1500

    Необходимо разработать программу в веб-интерфейсе с полным набором функций. Язык программирования не имеет значения. Бюджет обсуждаем. Изучите предоставленную программу и откликнитесь, если можете реализовать проект.

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Додати тег до лінку (вордпресс)

    Необхідно додати атрибут data-cmp-vendor до скрипта на сайті WordPress. Зараз скрипт виглядає як <script defer type='text/javascript' src='https://stats.wp.com/s-202230.js' id='woocommerce-analytics-js'></script>, потрібно змінити на <script defer type='text/javascript' src='https://stats.wp.com/s-202230.js' id='woocommerce-analytics-js' data-cmp-vendor='s1252'></script>. Інструкції та приклади коду надаються.

    WordPress
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужна посадка верстки на ларавелл

    Требуется посадка готовой верстки на Laravel с программированием функционала сайта. Необходимо обеспечить корректную интеграцию и работоспособность всех элементов. Подробности обсуждаются в личных сообщениях.

    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Написать приватный виджет amoCRM

    $12

    Требуется разработать приватный виджет для amoCRM, который добавляет кнопку в карточке сделки. При нажатии на кнопку через API v4 извлекаются названия и количество товаров и отображаются в модальном окне. Виджет должен использовать нативные шаблоны amoCRM для генерации интерфейса и выполнять запросы на backend для получения данных о товарах с авторизацией через oAuth.

    AmoCRM
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    3 года назад