Требуется внести правки в сайт, созданный на конструкторе Google Sites. Также необходимо настроить редирект через панель управления доменом isp manager на REG.RU. Укажите, какие именно изменения ожидаются в содержании сайта.
Python bot
Бот на пітоні який буде скидати відповіді на нмт
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