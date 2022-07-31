Требуется разработать приватный виджет для amoCRM, который добавляет кнопку в карточке сделки. При нажатии на кнопку через API v4 извлекаются названия и количество товаров и отображаются в модальном окне. Виджет должен использовать нативные шаблоны amoCRM для генерации интерфейса и выполнять запросы на backend для получения данных о товарах с авторизацией через oAuth.