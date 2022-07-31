Требуется посадка готовой верстки на Laravel с программированием функционала сайта. Необходимо обеспечить корректную интеграцию и работоспособность всех элементов. Подробности обсуждаются в личных сообщениях.
Создание программы в веб интерфейсе
Здравствуйте, мне нужна данная программа в веб интерфейсе, не важно на каком языке программирования, важно что-бы все функции присутствовали.
Пожалуйста, изучите программу, если можете реализовать - откликнитесь, бюджет не окончательный.
Ссылка на скачивание: https://filebin.net/1iyoowga6xw94hz6
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