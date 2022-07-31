Создание программы в веб интерфейсе

Здравствуйте, мне нужна данная программа в веб интерфейсе, не важно на каком языке программирования, важно что-бы все функции присутствовали.

Пожалуйста, изучите программу, если можете реализовать - откликнитесь, бюджет не окончательный.

Ссылка на скачивание: https://filebin.net/1iyoowga6xw94hz6

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