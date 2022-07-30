Правки на фронте и бэке сайта Wordpress

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Закрыт2 заявки1281 просмотр

Добрый день! Просьба оценить по срокам и стоимости Тз разработчику 3 https://docs.google.com/document/d/17La0LJIz7m6kcjbhWrYnKP7t8KDZaBdc4vxUcnVhb9w/edit

WordPress
3 года назад
guest_16560014322341
3 года в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Богуслав
 
44 года
18 лет в сервисе
Была
год назад
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Алина
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
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