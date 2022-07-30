Телеграмм бот

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт15 заявок516 просмотров

Нужно сделать бота на подобие бота, которого я отправлю. Потребуется объяснение как управлять ботом и как редактировать некоторые моменты. Будет сделан магазин товаров и услуг в телеграмме через бота. также нужно будет подключить платежную систему к боту

3 года назад
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