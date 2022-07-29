Задача:

в существующий проект на VueJS надо добавить 6-7 страниц по дизайну в фигме. АПИ готовая, есть постман эндпоинты. И фронт, и бэк делал я поэтому смогу помочь с любыми техническами вопросами.

Дизайн скину в личке.