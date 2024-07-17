Качественно и в срок
Гарантия на работу. В течение недели после передачи архива с проектом я бесплатно исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.
Технологии:
- HTML (HTML5), CSS (CSS3), JavaScript, JQuery, Vue (Vue3), VueX
- ajax, axios
- Webpack, Vite, немного работал с Gulp
- WordPress, OpenCart
Контакты:
telegram: @KostyaIzotov (практически всегда онлайн)
личные сообщения на сайте Weblancer
Портфолио
- Верстка сайта агенства "Skokov"72 просмотра
- Адаптивная верстка сайта "OJJO"67 просмотров
- Верстка сайта 'Creatives'59 просмотров
- Адаптивная верстка сайта "Active Box"75 просмотров