Качественно и в срок

Гарантия на работу. В течение недели после передачи архива с проектом я бесплатно исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

Технологии:

- HTML (HTML5), CSS (CSS3), JavaScript, JQuery, Vue (Vue3), VueX

- ajax, axios

- Webpack, Vite, немного работал с Gulp

- WordPress, OpenCart

Контакты:

telegram: @KostyaIzotov (практически всегда онлайн)

личные сообщения на сайте Weblancer