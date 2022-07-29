Проблемы кэширования на WPRocket

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Закрыт1 заявка326 просмотров

- создает дубли категорий в блоге

- занимает место, за неделю съело 3гб.

3 года назад
_artvisionPRO
28 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Николай
 
27 лет
4 года в сервисе
Был
год назад
4 отзыва
3 года назад

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