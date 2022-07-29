Проблемы кэширования на WPRocket

Требуется разработка модулей геопозиции, поиска и пользователей для веб-приложения. Задачи включают создание интерфейсов, фильтров поиска и интеграцию с elastic search. Также необходимы CRUD операции и уведомления для пользователей. Общая продолжительность проекта - 23 часа с дополнительным временем на технические моменты.