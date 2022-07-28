Доработки портала на .NET Framework (.aspx файлы)

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Закрыт2 заявки389 просмотров

Нашему проекту gruzovik.ru, требуется исправление ошибок и доработка сайта по функциональности

Нужен человек/команда имеющие существенный опыт работы с проектами на .Net

После выполнения данного проекта максимально вероятно сотрудничество по внесению разного рода доработок на постоянной основе

3 года назад
guest_16590231683656
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Кирилл
 
27 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Алина
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
2 отзыва
3 года назад

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