Мне нужен скрипт или сайт, который может проксировать другой сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка333 просмотра

Мне нужен скрипт или сайт, чтобы несколько людей сидели под одной учеткой на сайте, а сайт думал что это один пользователь. Например прокси инициирует соединение с сайтом принимает куки и хранит их а остальные сидели как бы в одной сессии.

3 года назад
guest_16553673737485
3 года в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Максим
 
50 лет
7 лет в сервисе
Был
день назад
18 отзывов
3 года назад

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