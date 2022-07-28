Требуется оптимизация скорости сайта на платформе WordPress. Необходимы улучшения показателей LCP, FID и CLS. Текущие результаты: скорость на мобильных - 19, на ПК - 60. Цель - достичь идеальных значений 90-100. Опыт в аналогичных заданиях приветствуется.
Изменение цен во всей категории (сайт на NetCat)
Нужно сделать возможность изменения цен на товары сразу во всей категории или подкатегории.
Например + или - сколько то процентов или долей процентов.
Сайт сделан на NetCat.
Кто с ней работал и знает её - жду откликов.
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