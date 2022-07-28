Изменение цен во всей категории (сайт на NetCat)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки354 просмотра

Нужно сделать возможность изменения цен на товары сразу во всей категории или подкатегории.

Например + или - сколько то процентов или долей процентов.

Сайт сделан на NetCat.

Кто с ней работал и знает её - жду откликов.

3 года назад
rauflatypov
Рауф 
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Был
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Евгений
 
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