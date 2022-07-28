Требуется настройка модуля доставки СДЭК на платформе OpenCart 2.3. Необходимо заполнить все необходимые поля и обеспечить корректное отображение модуля на сайте. Идеально для тех, кто уже имеет опыт работы с подобными модулями.
Поправить баг фильтр brain filter на opencart 3
"Умный фильтр" на сайте https://procamper.by/vinnye-shkafy/?product=shirinamm-2220-na - почему-то не хочет фильтровать именно в режиме слайдера, в остальных режимах работает вроде норм.
в дефолтном варианте - все норм фильтрует http://demoopencart.vsemesta.net/index.php?route=product/category&path=20
Фильтр переписывался, адаптировался под шаблон, поэтому просто накатить модуль поверх не поможет, отвалится другое. Править нужно прямо на сайте и потом сообщить где и что меняли, чтобы я понял в чем там проблема. Другой функционал не должен быть задет. По итогу все должно работать четко и правильно и без откровенных костылей: нужно действительно разобраться с проблемой.
Как мне кажется, нужен в первую очередь JS программист, там почти весь основной код на js.
Может кто сталкивался с чем-то подобным или в целом понимает как решить эту проблему.
Оплата по факту или БС (вебмани, юмани только, картами тут оплатить не получается, ограничение)
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