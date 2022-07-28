"Умный фильтр" на сайте https://procamper.by/vinnye-shkafy/?product=shirinamm-2220-na - почему-то не хочет фильтровать именно в режиме слайдера, в остальных режимах работает вроде норм.

в дефолтном варианте - все норм фильтрует http://demoopencart.vsemesta.net/index.php?route=product/category&path=20

Фильтр переписывался, адаптировался под шаблон, поэтому просто накатить модуль поверх не поможет, отвалится другое. Править нужно прямо на сайте и потом сообщить где и что меняли, чтобы я понял в чем там проблема. Другой функционал не должен быть задет. По итогу все должно работать четко и правильно и без откровенных костылей: нужно действительно разобраться с проблемой.

Как мне кажется, нужен в первую очередь JS программист, там почти весь основной код на js.

Может кто сталкивался с чем-то подобным или в целом понимает как решить эту проблему.

Оплата по факту или БС (вебмани, юмани только, картами тут оплатить не получается, ограничение)