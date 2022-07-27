Правки для сайта на Wordpress

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Закрыт4 заявки1176 просмотров

Здравствуйте.

Нужно сделать небольшие правки на двух Wordpress сайтах. Описание ниже.

Первый сайт:

  • http://joxi.ru/DmBqPRvUqMQnVr форма на главной странице. Нужно сделать еще одну, чтобы она влезала в правую колонку внутренних страниц, пример внутренней страницы https://prodaja-opalubki77.ru/category__op/opalubka-sten/
  • Затем на страницах вертикального левого меню http://joxi.ru/DrlR0MjUKwE1X2 (категории и подкатегории) нужно заменить первую контактную форму http://joxi.ru/YmEGMpvcGOWKjA (в теле страниц встречается 2ш) на подготовленную контактную форму из п.1. При нажатии на кнопку в шапке сайта http://joxi.ru/MAjZqejTdPG6bA якорем должно перекидывать на форму (якорь сейчас работает только на главной).
  • На главной добавили вторую цену для комплектующих, пример http://joxi.ru/n2Yvx0jUkv65xA - пропал отступ до нижестоящей плашки. Если указано две цены (старая и новая), то отступ должен сохраняться http://joxi.ru/ZrJGMjvcQjzDPm
На главной странице слайдер не листает работы http://joxi.ru/BA0NobVT1nYB3m

Второй сайт:

1.  Не применяются стили к таблице, цитате, спискам pol-favorit.ru/prajs-list

2.  Карта не на всю ширину https://disk.yandex.ru/i/N5fQXPqH-0ul3g

От вас ожидаем:

- Не пропадаете, взяли заявку, сделали, рассчитались.

- Специализируетесь на Вордпресс

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WordPress
3 года назад
e7web
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