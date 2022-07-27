Требуется доработка каталога на платформе Wordpress. Ищем специалиста с опытом веб-программирования, который сможет выполнить задачу в указанные сроки. Подробное техническое задание будет предоставлено.
Платежная система для интернет-магазина
Требуется человек, который работал с EU или азиатскими платежными системами.
Нужно обсудить детали и на основе них мы хотим получить советы какой платежной системой стоит воспользоваться и почему. Помочь с регистрацией если потребуется. Не рассматриваем PayPal
Предпочтительно найти платежную систему с эквайрингом card to card.
Заявки фрилансеров
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