Платежная система для интернет-магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Требуется человек, который работал с EU или азиатскими платежными системами.

Нужно обсудить детали и на основе них мы хотим получить советы какой платежной системой стоит воспользоваться и почему. Помочь с регистрацией если потребуется. Не рассматриваем PayPal

Предпочтительно найти платежную систему с эквайрингом card to card.

3 года назад
guest_16468383420725
3 года в сервисе
Был
год назад
17 отзывов

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