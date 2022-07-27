Платежная система для интернет-магазина

Требуется человек, который работал с EU или азиатскими платежными системами.

Нужно обсудить детали и на основе них мы хотим получить советы какой платежной системой стоит воспользоваться и почему. Помочь с регистрацией если потребуется. Не рассматриваем PayPal

Предпочтительно найти платежную систему с эквайрингом card to card.