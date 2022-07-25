Написать систему генерации простых сайтов на PHP

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки576 просмотров

Приветствую. Необходимо написать систему генерации простых сайтов на PHP+файлы. Техническое задание прикреплено к проекту.

Интересует работа только с частными исполнителям, можно даже с не очень большим опытом, но с работами в портфолио.

С радостью отвечу на все ваши вопросы по проекту

PHP
3 года назад
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