Приветствую. Необходимо написать систему генерации простых сайтов на PHP+файлы. Техническое задание прикреплено к проекту.

Интересует работа только с частными исполнителям, можно даже с не очень большим опытом, но с работами в портфолио.

С радостью отвечу на все ваши вопросы по проекту