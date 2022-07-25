Привести сайт в порядок,коррекция YII2

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок276 просмотров

Необходимо провести капитальные работы по сайту.

Список небольшой, но задачи не совсем лёгкие.

Предложить способы оплаты и настроить.

Добавить конструктор изделия и его предварительный просчет.

Наладить поисковую систему

Каталог продукции : многоуровневый универсальный каталог

Файлы с подробным ТЗ скину в личку.

Бюджет не окончательный.

Yii
3 года назад
zhelezzzno
Вадим 
71 год
3 года в сервисе
Был
8 месяцев назад
27 отзывов(-1)

Заявки фрилансеров

Илья
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
2 дня назад
16 отзывов
3 года назад
Богуслав
 
44 года
18 лет в сервисе
Была
год назад
2 отзыва(-1)
3 года назад
Артур
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
26 отзывов(-1)
3 года назад
Игнат
 
31 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Илья
 
19 лет
4 года в сервисе
Был
месяц назад
44 отзыва(-3)
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Не работает форма обратной связи

    Требуется исправить форму обратной связи на лендинговом сайте, которая перестала работать. Необходимо восстановить функциональность отправки писем, чтобы пользователи могли получать ответы. Ожидается анализ кода и устранение проблемы.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Внести изменения на сайт на Тильде (Zero-блоки)

    Требуются изменения на сайте, разработанном на Тильде, с использованием Zero-блоков. Необходимо реализовать сайдбар и внести правки согласно техническому заданию. Доступы и материалы будут предоставлены. Ожидаем предложения по цене и сроки выполнения до конца недели.

    Tilda
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Проект на Solidity

    Требуется интеграция логики смарт-контракта в уже сверстанную игру на Solidity. Игровые токены должны позволять создавать игры и проводить ставки. Необходима реализация механики ставок и распределения токенов с учетом комиссии. Экраны игры уже готовы, требуется только добавить функционал.

    Solidity
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Проблема с мета-тегами CMS Joomla! 3.9

    $15

    Требуется решить проблему с мета-тегами на сайте, работающем на Joomla! 3.9. На многих страницах выводятся одинаковые title и description от родительской страницы. Необходимо настроить уникальное отображение мета-тегов для каждой страницы и обеспечить возможность ручного заполнения метатегов, включая keywords.

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Улучшить скорость загрузки, доработать сайт согласно аудита

    Требуется улучшить скорость загрузки сайта и доработать его в соответствии с выводами аудита. Необходимо исправить выявленные ошибки для повышения производительности и удобства использования. Заказ включает анализ текущих проблем и реализацию предложенных изменений.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Выгрузка постов из ВК на сайт

    Необходимо разработать решение для выгрузки размещённых постов из ВКонтакте на сайт с использованием API. Ищем фрилансера, способного предложить эффективный способ интеграции данных. Обратите внимание на технические требования и возможности API ВКонтакте.

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Работы на сайте MODX

    $5

    Необходимо выполнить две задачи на сайте MODX: заменить фоновую картинку на видео с корректным отображением на ПК и мобильных устройствах, а также добавить капчу на форму запроса посетителя. Видео будет предоставлено заказчиком.

    MODX
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Решить проблему с мета-тегами CMS Joomla! 3.9

    $10

    Требуется решить проблему с мета-тегами на сайте, работающем на Joomla! 3.9. На страницах выводятся одинаковые title и description от родительской страницы. Необходимо настроить уникальные мета-теги для каждой страницы и обеспечить возможность ручного заполнения метатегов, включая keywords.

    Joomla
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Необходимо изменить уже готовый код телеграмм бота на python

    $30

    Требуется внести изменения в уже готовый код телеграмм бота на Python. Необходимо добавить интеграцию с робокассой и несколько способов доставки. Также требуется заменить текущий процесс указания контактных данных пользователя.

    Python
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад