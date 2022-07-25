Проект на Solidity

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки463 просмотра

Добрый день. Есть игра, уже сверстанная. Требуется добавить логику смарт-контракта.

Функционал:

Игровыми токенами можно создать игру. К примеру: ваша ставка 100 токенов. Подтверждаем в метамаске транзакцию. Далее скидываем ссылку другу на игру, он подтверждает ставку в размере 100 токенов, подтвердив в метамастке. Пул из 200 токенов, которые разыграется между одним из игроков, после срабатывания условий. К примеру как в камень-ножницы-бумага. За исключением комиссии на BURN ( к примеру 3% от пула и 2% разработчику игры).

Пишите примерную стоимость. Экраны все сверстаны, требуется добавить логику.

Solidity
3 года назад
denisftomov
Денис 
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