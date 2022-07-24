Если вкратце то нужно написать скрипт на python для дискорд аккаунтов которые будут заходить на сервер, если их там нету, заходить в определенный канал и ставить определенную реакцию под сообщением. Желательно что бы указывать данные (айди сервера, канала, сообщения) нужно было в текстовом файле, но можно и в консоли. Также не стоит забывать про задержку между действиями, никто никуда не торопиться, так что можно делать задержку хоть до минуты, самое главное что бы как можно реже были блокировки и проверки на ботов. Этот скрипт будет использоваться для многих аккаунтов, так что нужно что бы после выполнения работы на первом аккаунте он брал токен следующего аккаунта из текстового файла и так пока не закончатся аккаунты.

По сути от вас нужно написать данный скрипт и отправить его мне в .py формате. Не стесняйтесь предлагать свои услуги и цену, если что то непонятно то могу подробнее рассказать в личных сообщениях.