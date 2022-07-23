Требуется установить liqpay на сайт, разработанный на PHP с использованием CMS DataLife Engine. Проект включает в себя создание страницы доната, доступной на двух языках. Необходимо обеспечить корректную интеграцию платежной системы.
Парсинг сайту
Задача выгрузить фото с Nethouse на Опенкарт
Есть даже готовый файл с парсингом (название, изображения)
Файл прикрепил.
Проблема в том что в некоторых фото с nethouse не указано расширение (png, jpg) из-за этого
не выходит их загрузить. Есть варианты?
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