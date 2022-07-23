Задача выгрузить фото с Nethouse на Опенкарт

Есть даже готовый файл с парсингом (название, изображения)

Файл прикрепил.

Проблема в том что в некоторых фото с nethouse не указано расширение (png, jpg) из-за этого

не выходит их загрузить. Есть варианты?