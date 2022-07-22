Требуется подключить платежную систему Freekassa на сайт, разработанный на Laravel. Необходимо знать особенности работы с этой платежной системой и иметь опыт в веб-программировании. Подробности подключения будут предоставлены в личной беседе.
Разработка демо веб-терминала Форекс
Нужен торговый веб терминал + менеджер (админка). Время есть, но бюджет ограничен, поэтому рассматриваю девелоперов с уже имеющимся опытом разработки подобных терминалов, чтобы была возможность взять код и доработать при необходимости.
Краткое предварительное ТЗ (есть живые примеры, как это должно выглядеть):
1. Страницы со входом. Веб-терминал клиентам и менеджер админа;
2. Язык только англ., интерфейс без адаптации (стандартный экран пк или ноутбука, если сделаете веб-менеджер с адаптацией под телефоны - будет большой плюс);
3. Api котировок forex, energies, commodities, shares us/eu/ru, crypto, indexes (как вариант взять бесплатный rest api с tradingview.com, видел пример терминала, на котором использовались данные котировки).
Веб-терминал.
Интерфейс состоит из графика от tradingview.com, списка символов, раздела торговля (список открытых сделок с возможностью изменить некоторые параметры или закрыть сделку), раздела история (список закрытых сделок), графы баланса средств клиента и графы открытия сделки.
Менеджер.
- главная страница состоит из списка карточек клиентов, отображения клиентов онлайн и настройки комиссий для каждого инструмента. Счета клиентов создаются вручную с помощью специального окна. 1 клиент = 1 счет;
- вкладки при открытии каждой карточки:
а) Управление счетом. Изменение фио и номера счета клиента, кнопки открытия/закрытия торговли, открытие/закрытие доступа ко счету, изменение пароля счета и удаление счета, изменение плеча для каждого раздела инструментов;
б) Открытие сделки. Возможность установить параметры для новой сделки;
в) Управление торговлей. Аналог раздела для клиента с открытыми сделками, возможность при нажатии более гибко изменить параметры каждой сделки или закрыть ее;
г) Управление историей. Возможность изменить параметры закрытых сделок;
д) Управление депозитом. Возможность зачислять/снимать клиенту средства. Всего 3 вида средств - личные, бонусные, кредитные.
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