Нужен человек, который разберётся с Java плагином

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок789 просмотров

В общем, мне нужно разобраться как работает 1 плагин на Java, через него можно выполнять JS скрипты, вроде выполняет спокойно скрипты по типу eval("2+2") и т.д. Так вот, мне нужен скрипт, через который можно будет выполнить команду с сервера от Рута в SSH

Пытался так, но пишет эту ошибкуhttps://paste.helpch.at/ileduhuzeq.makefile

JavaJavaScript
3 года назад
guest_1658502839147
3 года в сервисе
Был
3 года назад

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