В общем, мне нужно разобраться как работает 1 плагин на Java, через него можно выполнять JS скрипты, вроде выполняет спокойно скрипты по типу eval("2+2") и т.д. Так вот, мне нужен скрипт, через который можно будет выполнить команду с сервера от Рута в SSH

Пытался так, но пишет эту ошибкуhttps://paste.helpch.at/ileduhuzeq.makefile