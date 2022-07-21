Требуется настроить виджет согласия обработки куки на сайте WordPress с шаблоном Диви. Необходимо корректно реализовать работу окна согласия, включая/исключая определенные куки. Потребуется опыт работы с кодом и доступ к консоли настройки. Ожидаются предложения по цене и срокам выполнения.
Шифрование html кода с функциями SQLITE
Есть сайт, написан он на php, html и java
при обычом шифровании html кода главной страницы моего сайта через сайт https://www.html-code-generator.com/tools/html-encrypt-decrypt ( чтобы чайник не смог украсть сайт ) , сайт работает идеально кроме одной вещи - видимо шифровка не понимает и не разбирает что такое SQLite, поэтому значения которые должны были браться с базы SQLITE на главной странице сайта по-просту не показываются и отсутствуют
нужен человек, который сможет это исправить
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