Есть сайт, написан он на php, html и java

при обычом шифровании html кода главной страницы моего сайта через сайт https://www.html-code-generator.com/tools/html-encrypt-decrypt ( чтобы чайник не смог украсть сайт ) , сайт работает идеально кроме одной вещи - видимо шифровка не понимает и не разбирает что такое SQLite, поэтому значения которые должны были браться с базы SQLITE на главной странице сайта по-просту не показываются и отсутствуют

нужен человек, который сможет это исправить