PHP парсер страницы Вконтакте

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки347 просмотров

Исходные данные - адрес открытой страницы вконтакте (например https://vk.com/pavel_durov) - далее Источник.

На выходе 3 массива с элементами "страница аккаунта" -> "кол-во повторений".

Учитываются только лайки/сообщения с "личных" страниц.

Массив 1 - лайки других пользователей на фотографиях Источника.

Массив 2 - лайки других пользователей на постах Источника на своей стене.

Массив 3 - сообщения других пользователей на стене Источника

PHP
3 года назад
Yuriy_Voznyuk
Юрий 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Евгений
 
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3 года в сервисе
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3 года назад
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