У меня есть проект сайта. На нем есть/уже реализована: система регистрации/авторизации, есть HTML шаблоны под все страницы. Требуется реализовать возможность создавать опросники(из неопределенного количества вопросов, вопросы разных категорий( ранжирование, бинарные, текст)) и выгружать данные о опроснике в SQL таблицу. Торг уместен, если выполните задачу в супер-быстрые сроки.