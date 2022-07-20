По удалёнке подправить проект React - TypeScript.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки529 просмотров

- Сделать стандартный обычный загрузчик с полосой загрузки

- в проекте используется библиотека

https://github.com/authts/oidc-client-ts

сейчас каждый раз запрашивается токен. добавить проверку срока токена и рефрешить его при необходимости

- ид и почта наверх

- наверстать страницу для загрузки документов. окно верификации (паспорт, комуналка, селфи) + 3 статуса

Пожалуйста, укажите примерную стоимость работ.

TypeScript
3 года назад
olegsmakov
Олег 
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