Задача по разработке блоков в Wordpress (фронт и бэк)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки1089 просмотров

Добрый день! Сайт на Wordpress, но задачи не связаны с тем, что можно редактировать именно от админки вп, поэтому в поисках разработчика. Планируем долгое сотрудничество. Тз в доке, просьба оценить по стоимости и срокам. 

Тз разработчкику

https://docs.google.com/document/d/16VkYGTiU7lteTbiibCaERAwTfPbZbKb7Acl6YCPLMcQ/edit?usp=sharing

WordPress
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