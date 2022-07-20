Добрый день! Сайт на Wordpress, но задачи не связаны с тем, что можно редактировать именно от админки вп, поэтому в поисках разработчика. Планируем долгое сотрудничество. Тз в доке, просьба оценить по стоимости и срокам.

Тз разработчкику

https://docs.google.com/document/d/16VkYGTiU7lteTbiibCaERAwTfPbZbKb7Acl6YCPLMcQ/edit?usp=sharing