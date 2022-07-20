Требуется разработать PHP-класс для автоматизации регистрации аккаунтов и создания тикетов на сайтах с одинаковой CMS. Необходим опытный разработчик, который пишет чистый код в ООП. Проект будет реализован на фреймворке Yii2 с использованием PHP 7.4. Полное ТЗ доступно в прикреплении.
Задача по разработке блоков в Wordpress (фронт и бэк)
Добрый день! Сайт на Wordpress, но задачи не связаны с тем, что можно редактировать именно от админки вп, поэтому в поисках разработчика. Планируем долгое сотрудничество. Тз в доке, просьба оценить по стоимости и срокам.
Тз разработчкику
https://docs.google.com/document/d/16VkYGTiU7lteTbiibCaERAwTfPbZbKb7Acl6YCPLMcQ/edit?usp=sharing
Заявки фрилансеров
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