Автоматизация регистрации, создания тикетов на PHP

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок2198 просмотров

Необходимо написать PHP-класс(-ы), который реализовывает функционал автоматизации действий работы с сайтами:

  • Регистрация аккаунта
  • Создание тикета
Все сайты на одной CMS, с идентичной структурой ссылок и подходами к DOM. Полное ТЗ в прикреплении.

Потребность, которая удовлетворяется

: Конечный пользователь является поставщиком услуг, который информирует

потенциальных партнеров о них. Нужно автоматизировать данный процесс,

потому что “вручную” — отнимает много времени.

⭐ Пожалуйста, учтите:

  • Нужен опытный разработчик, который пишет чистый код и в ООП-парадигме
  • Если есть вопросы - не стесняйтесь задавать
  • Предпочтительно исполнитель, который имеет опыт написания подобных решений
 Технические данные:
  • Будет использоваться на фреймворке Yii2, так что можно использовать "фишки" фреймворка
  • Версия PHP 7.4 (Обсуждается)
  • Полное ТЗ есть в файле, или можете посмотреть онлайн﻿
#php #парсинг #вебпрограммирование #скрапинг #скрейпинг
PHPYii
3 года назад
sam_evp
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