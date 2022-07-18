Требуется разработать спам-бота для автоматической регистрации на сайте. Необходимо выполнить 870-900 регистраций за 2 недели, вводя данные: имя, номер телефона, возраст и город. Регистрации должны быть равномерными — около 60 в день и происходить в разные временные промежутки. Важно, чтобы данные выглядели реалистично. Работа только с фрилансерами.