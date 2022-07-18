Ищем фронтенд разработчика, который имеет опыт работы по взаимодействию сайта с кошелками Metamask/Trustwallet посредством js

Какие задачи необходимо решать?

- подключение к сайту оплаты через Metamask/Trustwallet

- отправка запросов на апрув конкретных токенов (похоже реализовано на сайте pancakeswap/uniswap при обмене монет)

- взаимодействие с API etherscan и bscscan

Все подробности в ЛС

Будем рады Вашим откликам, при условии, что есть опыт решения подобных задач или же есть понимание, что сможете быстро разобраться со скриптом