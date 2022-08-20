Сверстать и админку сделать

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен10 заявок558 просмотров

есть дизайн https://www.figma.com/file/GXXPgXbbEDrT6zBjJTQLB2/Untitled?node-id=2%3A236

сделать полностью рабочий проект

Что бы была верстка мобильной версии сайта самое главное с телефона чтобы корректно отображалось

Далее чтоб функционал работал четко и корретно без нареканий. 

Так же нужна админка чтобы базу данных видеть.

Пишите цену и сроки

Node.js
3 года назад
bahtiyar
Бахтияр 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

sab4ic
Андрей 
17 лет
6 лет в сервисе
Был
месяц назад
3 года назад
$50
7 дней
Escrow
Результатом работы доволен спасибо большое
Четкое ТЗ, оперативная обратная связь. Рекомендую заказчика!

Заявки фрилансеров

Богуслав
 
44 года
18 лет в сервисе
Была
год назад
2 отзыва(-1)
3 года назад
sab4ic
Андрей 
17 лет
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