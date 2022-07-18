Требуется плагин

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки1038 просмотров

Требуется плагин для wp. Вывод списка автомобилей стоящих в очереди. Очереди 2 - загрузка и выгрузка.

Ввод данных вручную, желательно в фрондэнде на неиндексируемой странице и желательно без привязки ролей с использованием полей и возможностью добавления и удаления данных в любом списка.

Вывод 2-х таблиц очередей через шорткоды. 5 столбцов в каждой таблице.

WordPress
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