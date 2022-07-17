Требуется разработка веб-сервиса для агентств недвижимости с функционалом выбора тарифов и аренды CRM. Необходимо создать многофункциональную CRM на Laravel или Yii с базой объектов и клиентов, интеграциями и автовыгрузкой объявлений на различные платформы, такие как ДомКлик, AVITO, CIAN и другие.