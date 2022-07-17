Заменть файл инфографики (SVG) на новый.

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Закрыт1 заявка1097 просмотров

Сайт на WP.

нужно заменить инфографику на новую - добавляется 2022 год. Пример во вложении.

Файл - SVG.

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WordPress
3 года назад
saler2007
Валерий 
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Был
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Алина
 
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