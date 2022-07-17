Требуется разработка веб-сервиса для агентств недвижимости с функционалом выбора тарифов и аренды CRM. Необходимо создать многофункциональную CRM на Laravel или Yii с базой объектов и клиентов, интеграциями и автовыгрузкой объявлений на различные платформы, такие как ДомКлик, AVITO, CIAN и другие.
Анимация слайдера в каталоге Vue js
Имеется слайдер на страницах которого размещены товары приходящие по API. Ниже слайдера расположены превью категорий, при нажатии на превью происходит переход на соответствующую страницу слайдера, также слайдер автоматически перелистывается каждый 5 секунд. Вокруг превью проходит анимация в виде линии. После того как анимация за 5 секунд полностью заполняется происходит перелистывание превью и баннера, также у превью есть скролл в право влево - весь описанный выше функционал реализован, но имеет баги и требует доработки
Заявки фрилансеров
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