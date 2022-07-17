Анимация слайдера в каталоге Vue js

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Закрыт4 заявки407 просмотров

Имеется слайдер на страницах которого размещены товары приходящие по API.  Ниже слайдера расположены превью категорий, при нажатии на превью происходит переход на соответствующую страницу слайдера, также слайдер автоматически перелистывается каждый 5 секунд. Вокруг превью проходит анимация в виде линии. После того как анимация за 5 секунд полностью заполняется происходит перелистывание превью и баннера, также у превью есть скролл в право влево - весь описанный выше функционал реализован, но имеет баги и требует доработки

JavaScriptVue.js
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a-luxkz
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