Имеется слайдер на страницах которого размещены товары приходящие по API. Ниже слайдера расположены превью категорий, при нажатии на превью происходит переход на соответствующую страницу слайдера, также слайдер автоматически перелистывается каждый 5 секунд. Вокруг превью проходит анимация в виде линии. После того как анимация за 5 секунд полностью заполняется происходит перелистывание превью и баннера, также у превью есть скролл в право влево - весь описанный выше функционал реализован, но имеет баги и требует доработки