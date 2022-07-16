Интеграция сайта Wocommerce с send pulse

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки643 просмотра

Сайт интернет-магазин на вордпрес. Необходимо сделать интеграцию сайта с send pulse и выполнить задачи которые в ТЗ

https://docs.google.com/document/d/1AnnAegehqfHjIuR0nFJHQkRg6JvSwi_vbGVF8Bfg3SI/edit?usp=sharing

WordPress
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