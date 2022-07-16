Требуется разработка веб-сервиса для агентств недвижимости с функционалом выбора тарифов и аренды CRM. Необходимо создать многофункциональную CRM на Laravel или Yii с базой объектов и клиентов, интеграциями и автовыгрузкой объявлений на различные платформы, такие как ДомКлик, AVITO, CIAN и другие.
Интеграция сайта Wocommerce с send pulse
Сайт интернет-магазин на вордпрес. Необходимо сделать интеграцию сайта с send pulse и выполнить задачи которые в ТЗ
https://docs.google.com/document/d/1AnnAegehqfHjIuR0nFJHQkRg6JvSwi_vbGVF8Bfg3SI/edit?usp=sharing
Заявки фрилансеров
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