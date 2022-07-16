Требуется разработка серверного парсера для сайта wolf.ua, который будет парсить раздел Полиграфия с учетом всех комбинаций опций товара и тиража. Необходима реализация интерфейса для задания параметров парсинга и выгрузки результатов в Excel. Программа должна поддерживать API для синхронизации цен товаров на другом ресурсе и обновления данных через интерфейс.