Требуется создать сервис на Node.js, который будет автоматически генерировать видео для YouTube из постов с аудио из ВКонтакте. Задача включает реализацию функционала для обработки аудиофайлов и создания видеоконтента. Подробности уточняются в техническом задании.
Nodejs - отправить запрос по websocket
Необходимо на определенный порт отправить ws запрос с нужными заголовками и получить ответ
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