Шукаємо розробника для створення веб-сайту конструктора документів. Проект включає 4 стандартні документи, інтеграцію з ID банкінгом та CRM Salesdrive. Користувачі зможуть вводити дані вручну або через ID банкінг. Після завершення користувач отримує готовий документ у форматах PDF та Word з можливістю відправки на пошту або перегляду в браузері. Сайт має бути адаптований під SEO та Google Ads.
Требуется программа парсер, серверный вариант, поддержка API
Требуется программа парсер, серверный вариант.
Необходим парсинг страниц раздела Полиграфия сайта https://wolf.ua (под логотипом Меню – Полиграфия – удобный для восприятия список позиций). С учетом всех комбинаций опций товара и тиража.
Например товар Визитки (https://wolf.ua/ru/offset-calc/), нужен парсинг возможных комбинаций Опций в калькуляторе:
— Опции печати: “Стандартный размер”, “Материал”, “Покрытие”, “Цветность”, “Тип красок”, “Срок”.
— Формула печати: “Лицо”, “Оборот”, – учитывать Секции 1,2,3.
— Опции постпечати: “Персонализ”, ”Скругление углов 5мм”, “Сверление 5мм”, “Сгиб (Фальцовка)”, “Биговка”, “Перфорация”.
— Стоимости комбинаций опций с учетом тиража.
Реализовать интерфейс, где пользователь самостоятельно задает параметры парсинга (товар, диапазон опций) и может выгружать результат в файл exсel в нужное место на своем ПК.
Нужна работа с API:
Мы парсим wolf.ua для синхронизации цен на другом ресурсе (как пример можно посмотреть https://office-kits.com.ua/).
Есть поддержка API с возможностью обновления цен товаров.
Программа должна получать через API списки категорий, товаров … передавать данные в интерфейс, где пользователь сам настраивает связи «Товар API»-«Товар Парсер».
Сохраняет взаимосвязи в виде «задач», назначает время и периодичность, когда программа будет брать цены у «Товар Парсер» и передавать их «Товар API».
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