Требуется программа парсер, серверный вариант.

Необходим парсинг страниц раздела Полиграфия сайта https://wolf.ua (под логотипом Меню – Полиграфия – удобный для восприятия список позиций). С учетом всех комбинаций опций товара и тиража.

Например товар Визитки (https://wolf.ua/ru/offset-calc/), нужен парсинг возможных комбинаций Опций в калькуляторе:

— Опции печати: “Стандартный размер”, “Материал”, “Покрытие”, “Цветность”, “Тип красок”, “Срок”.

— Формула печати: “Лицо”, “Оборот”, – учитывать Секции 1,2,3.

— Опции постпечати: “Персонализ”, ”Скругление углов 5мм”, “Сверление 5мм”, “Сгиб (Фальцовка)”, “Биговка”, “Перфорация”.

— Стоимости комбинаций опций с учетом тиража.

Реализовать интерфейс, где пользователь самостоятельно задает параметры парсинга (товар, диапазон опций) и может выгружать результат в файл exсel в нужное место на своем ПК.

Нужна работа с API:

Мы парсим wolf.ua для синхронизации цен на другом ресурсе (как пример можно посмотреть https://office-kits.com.ua/).

Есть поддержка API с возможностью обновления цен товаров.

Программа должна получать через API списки категорий, товаров … передавать данные в интерфейс, где пользователь сам настраивает связи «Товар API»-«Товар Парсер».

Сохраняет взаимосвязи в виде «задач», назначает время и периодичность, когда программа будет брать цены у «Товар Парсер» и передавать их «Товар API».