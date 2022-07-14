Разработка новостного кино портала на PHP

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт11 заявок504 просмотра

Добрый день,

требуется опытный php разработчик для написания платформы кино портала.

Необходимые навыки: PHP/MySQL/JS/CSS3/HTML5

Предпочтение людям, у кого есть опыт работы с DLE, шаблоном Limitless, парсинг сайтов и в написании новостных порталов.

DLEHTMLJavaScriptMySQLPHP
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