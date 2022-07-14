Разработка новостного кино портала на PHP

Требуется восстановить функцию отправки емейлов на сайте, сделанном на Netcat и Symfony. Необходимо, чтобы при регистрации пользователям отправлялась ссылка для подтверждения емейла и активации аккаунта. Возможна настройка через сервер или сторонние сервисы, такие как Unisender. Укажите опыт работы и ожидаемую оплату за проект.