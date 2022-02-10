Шукаємо розробника для створення веб-сайту конструктора документів. Проект включає 4 стандартні документи, інтеграцію з ID банкінгом та CRM Salesdrive. Користувачі зможуть вводити дані вручну або через ID банкінг. Після завершення користувач отримує готовий документ у форматах PDF та Word з можливістю відправки на пошту або перегляду в браузері. Сайт має бути адаптований під SEO та Google Ads.
Настройка на сайте отправки емейлов
Добрый день.
Сломалась функция отправки емейлов с сайта.
На чем сделан сайт:
Netcat - это админка сайта ( фронтенд)
Symfony - личные кабинеты пользователей ( вебмастеров), частично админа\менеджеров,
старый код админки ( на которой было написано все)
Шаблон письма есть - мы работали через mailchimp
Важно, что бы при регистрации отправлялась, ссылка для подтверждения емейла. При клике на данную ссылку, происходила активация аккаунта в сервисе.
Возможно настройка как через сервер, так и через сторонний ресурс ( unisender или что можете предложить).
Пишите в откликах, есть ли опыт работы и сколько хотите денег за данную работу.
Хотелось бы в часах оплату ваших услуг.
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