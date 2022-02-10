Настройка на сайте отправки емейлов

$103
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок302 просмотра

Добрый день.

Сломалась функция отправки емейлов с сайта.

На чем сделан сайт:

Netcat - это админка сайта ( фронтенд)

Symfony - личные кабинеты пользователей ( вебмастеров), частично админа\менеджеров,

старый код админки ( на которой было написано все)

Шаблон письма есть - мы работали через mailchimp

Важно, что бы при регистрации отправлялась, ссылка для подтверждения емейла. При клике на данную ссылку, происходила активация аккаунта в сервисе.

Возможно настройка как через сервер, так и через сторонний ресурс ( unisender или что можете предложить).

Пишите в откликах, есть ли опыт работы и сколько хотите денег за данную работу.

Хотелось бы в часах оплату ваших услуг.

Symfony
3 года назад
postin
Петр 
39 лет
8 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Розробка веб сайту конструктора документа

    Шукаємо розробника для створення веб-сайту конструктора документів. Проект включає 4 стандартні документи, інтеграцію з ID банкінгом та CRM Salesdrive. Користувачі зможуть вводити дані вручну або через ID банкінг. Після завершення користувач отримує готовий документ у форматах PDF та Word з можливістю відправки на пошту або перегляду в браузері. Сайт має бути адаптований під SEO та Google Ads.

    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Трейдинг Бот

    Ищется разработчик для создания трейдинг бота, который будет работать на бирже Binance. Бот должен реализовывать алгоритм из ТЗ с использованием API для спотовой и фьючерсной торговли. Требуется опыт работы в данной области для достижения максимальной скорости выполнения алгоритма.

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Настройка и доработка сайта на Opencart 3.0x

    Необхідно доналаштувати працездатність сайту на Opencart 3.0x, включаючи частковий переклад на українську мову, налаштування корзини, завантаження товарів з Prom, а також налаштування мерчанта і реклами. Шаблон - Feelmart.

    Opencart
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужен разработчик фронт на vue.js для правок

    Нужен разработчик фронтенда на Vue.js для внесения правок в проект. Требуется консультация по текущему коду, чтобы оценить объем работ. Обратите внимание на выполненные пункты, зеленый и желтый уже сделаны.

    Vue.js
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Рассылка по сайту

    Задача заключается в написании текстового сообщения для пользователей сайта, которое будет отправлено в личную переписку. Приложены скриншоты, демонстрирующие процесс отправки через web-интерфейс. Ожидается четкое выполнение задачи с учетом предоставленных материалов.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Бот для регистрации аккаунтов

    Требуется разработка бота, который будет автоматизировать процесс регистрации аккаунтов и выкупов на маркетплейсах. Необходимо учесть особенности работы с различными платформами. Ожидается качественная реализация с возможностью дальнейшего улучшения.

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Перенести проект с сервера на сервер (Laravel + Docker)

    Требуется перенести проект с одного сервера на другой, используя технологии Laravel и Docker. Необходимо учесть все зависимости и настройки окружения. Укажите примерную стоимость выполнения задания.

    DockerLaravel
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Парсер XML на Laravel

    Разработайте парсер для извлечения сущностей из XML-документов с двумя уровнями вложенности в фреймворке Laravel. Подробности будут обсуждены при созвоне.

    Laravel
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработка сайт на Node.js либо React.js

    Необходимо создать платформу для диспетчеризации лифтов с распределением ролей (диспетчер, механик, директор) и управлением полномочиями. Использование MQTT-протокола для клиент-серверного взаимодействия, система идентификации и верификации, архивирование трафика, возможность создания избранного и визуализация на карте. Реализовать двунаправленную голосовую связь для пользователей.

    Node.js
    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    3 года назад