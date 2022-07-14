Парсер XML на Laravel

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Закрыт1 заявка198 просмотров

Создать парсер сущностей из xml двух уровней вложенности в модели Laravel. Детали при созвоне. Спасибо.

Laravel
3 года назад
vrusua
Руслан 
46 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
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Мирас
 
39 лет
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Был
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3 года назад

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