Требуется разработка бэкенда на Node.js с использованием фреймворка Nest.JS и TypeScript. Необходимы уверенные навыки веб-программирования. Подробности работы будут предоставлены после выбора исполнителя.
Сохранение TXT-файлов: помещать в папки по месяцам, бекап в ZIP (Yii2)
Краткое описание задач:
1. Сейчас все файлы хранятся в "общей" директории /storage. Нужно сохранять по месяцам: /storage/07_2022
2. Нужно делать архивирование файлов за 2 последних месяца в ZIP с паролем с помощью консольного контроллера. Полное ТЗ прикреплено.
⭐ Пожалуйста, учтите:
- Проект размещен на GitHub. Нужно уметь пользоваться Git.
- Есть удобства для поднятия проекта: актуальные enviroments, миграции.
- Нужен опытный разработчик, который пишет чистый код по PSR и будет соблюдать CodeStyle проекта.
- Если есть вопросы - не стесняйтесь задавать
- Фреймворк: Yii2
- Полное ТЗ со справкой прикреплено, или смотреть онлайн
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