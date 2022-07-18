 Краткое описание задач:

1. Сейчас все файлы хранятся в "общей" директории /storage. Нужно сохранять по месяцам: /storage/07_2022

2. Нужно делать архивирование файлов за 2 последних месяца в ZIP с паролем с помощью консольного контроллера. Полное ТЗ прикреплено.

⭐ Пожалуйста, учтите:

Проект размещен на GitHub. Нужно уметь пользоваться Git.

Есть удобства для поднятия проекта: актуальные enviroments, миграции.

Нужен опытный разработчик , который пишет чистый код по PSR и будет соблюдать CodeStyle﻿ ﻿проекта.

, который пишет чистый код по PSR и будет соблюдать CodeStyle﻿ ﻿проекта. Если есть вопросы - не стесняйтесь задавать

Фреймворк: Yii2

Полное ТЗ со справкой прикреплено, или смотреть онлайн﻿

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