Сохранение TXT-файлов: помещать в папки по месяцам, бекап в ZIP (Yii2)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки637 просмотров

 Краткое описание задач:

1. Сейчас все файлы хранятся в "общей" директории /storage. Нужно сохранять по месяцам: /storage/07_2022

2. Нужно делать архивирование файлов за 2 последних месяца в ZIP с паролем с помощью консольного контроллера. Полное ТЗ прикреплено.

Пожалуйста, учтите:

  • Проект размещен на GitHub. Нужно уметь пользоваться Git.
  • Есть удобства для поднятия проекта: актуальные enviroments, миграции.
  • Нужен опытный разработчик, который пишет чистый код по PSR и будет соблюдать CodeStyle﻿ ﻿проекта.
  • Если есть вопросы - не стесняйтесь задавать
 Технические данные:

#yii2 #yii #йии2 #php
GitPHPYii
3 года назад
sam_evp
27 лет
3 года в сервисе
Был
7 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Kiliman6aro
Павел 
38 лет
6 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
3 года назад
$20
1 день
Escrow
Благодарю за выполнение задачи. Быстро, профессиональный подход, внимание к деталям!
Отличный заказчик! Всегда на связи, что важно для оперативного принятия решения по ходу реализации задач.

Заявки фрилансеров

Kiliman6aro
Павел 
38 лет
6 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
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Алина
 
26 лет
3 года в сервисе
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Мирас
 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад

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