Требуется разработка бэкенда на Node.js с использованием фреймворка Nest.JS и TypeScript. Необходимы уверенные навыки веб-программирования. Подробности работы будут предоставлены после выбора исполнителя.
Нужен скрипт
нужен скрипт написанный на питоне, который будет делать проспам участникам чата в лс
Выбранный исполнитель
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