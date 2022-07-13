Нужен скрипт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок369 просмотров

нужен скрипт написанный на питоне, который будет делать проспам участникам чата в лс

Python
3 года назад
guest_16577556418546
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

SergeiMukha
18 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
$20
1 день
Escrow

Заявки фрилансеров

Михаил
 
22 года
4 года в сервисе
Был
9 дней назад
3 отзыва(-1)
3 года назад
Данил
 
30 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 отзыва
3 года назад
SergeiMukha
18 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Данила
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Сергей
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
3 года назад
Иван
 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
2 отзыва
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Backend на nest

    $250

    Требуется разработка бэкенда на Node.js с использованием фреймворка Nest.JS и TypeScript. Необходимы уверенные навыки веб-программирования. Подробности работы будут предоставлены после выбора исполнителя.

    NestJSNode.jsTypeScript
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Восстановить работу API синхронизации Onebox - Opencart

    Требуется специалист для восстановления работы API синхронизации между Opencart 2.0.21 и CRM Onebox MVP. Необходимо выявить причины сбоя и устранить их для корректной передачи данных о наличии, цене и артикулах.

    Opencart
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Оптимизация скорости загрузки сайта

    Требуется оптимизация скорости загрузки сайта как для мобильных устройств, так и для ПК. Задача включает анализ текущей производительности и внедрение улучшений для повышения скорости и удобства пользователей.

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработчик на реакт

    Ищем разработчика на React для удаленной работы на полную ставку. Важно указать релевантный опыт и желаемый часовой рейт. Подходите к задаче ответственно.

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Корректировка сайта - Джумала (украинизация)

    Требуется выполнить коррекцию сайта на Джумле 1.5: перевести текст на главной странице, изменить сноски в категориях материала К2 и восстановить выпадающее меню для разделов 'О нас', 'Дилерам', 'Контакт'.

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Интеграция в CRM, работа с хостингом и доменами

    Требуется отредактировать форму на лендинге, настроить API интеграцию в CRM заказчика и разместить лендинг на нескольких доменах. Также требуется вставить файл клоаки для распределения трафика. Необходимо обеспечить корректную работу на хостинге.

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Парсер на php

    Требуется разработать парсер на PHP для определенного сайта. Парсер должен генерировать URL, выполнять многопоточные запросы через прокси (5-10 потоков) и сохранять собранные данные в Excel. Проект займет 1 день, фактически несколько часов работы. Укажите вашу цену за выполнение задачи.

    PHP
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Внести изменения в сайт

    Требуется внести изменения в существующий сайт на Wordpress. Необходимо добавить платежную систему, создать персональные страницы для пользователей и загрузить базу данных клиентов. Ожидается опыт работы с Wordpress и платежными системами.

    WordPress
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    3 года назад