Требуется внести изменения в существующий сайт на Wordpress. Необходимо добавить платежную систему, создать персональные страницы для пользователей и загрузить базу данных клиентов. Ожидается опыт работы с Wordpress и платежными системами.
Разработать парсер товаров
Разработать парсер товаров с маркетплейсов с последующим занесением в базу данных + срм для работы с данными (редактирование цен и описания с возможностью подключения к стороннему сайту)
ТЗ обсудим лично.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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