Разработать парсер товаров

$5000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка298 просмотров

Разработать парсер товаров с маркетплейсов с последующим занесением в базу данных + срм для работы с данными (редактирование цен и описания с возможностью подключения к стороннему сайту)

ТЗ обсудим лично.

3 года назад
lamitech
36 лет
15 лет в сервисе
Был
23 минуты назад

Выбранный исполнитель

WebArtyom
38 лет
13 лет в сервисе
Был
час назад
3 года назад
$5000
20 дней
Спасибо Артему за качественно выполненную работу, все на высшем уровне и, главное, в срок. Будем и далее сотрудничать.
Спасибо Владиславу, за плодотворное сотрудничество, качественную постановку задач и постоянную коммуникацию. Было приятно с вами работать, Владислав.

Заявки фрилансеров

WebArtyom
38 лет
13 лет в сервисе
Был
час назад
3 года назад
#1
Веб-программирование

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