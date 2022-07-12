Требуется создать админ панель на Laravel с возможностью добавления описаний для фото и видео отчетов. Также необходимо реализовать функционал обратной связи для пользователей. Проект ориентирован на эффективное управление контентом.
Изменить запрос SQL
Надо чтобы не учитывались строки, у которых значения в by и uid одинаковые.
Вот запрос:
$sql = 'SELECT count(*) as counter FROM `likes` WHERE `likes`.`uid` = '.intval($user['idu']);
Заявки фрилансеров
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