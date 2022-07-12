Изменить запрос SQL

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки260 просмотров

Надо чтобы не учитывались строки, у которых значения в by и uid одинаковые.

Вот запрос:

$sql = 'SELECT count(*) as counter FROM `likes` WHERE `likes`.`uid` = '.intval($user['idu']);

SQL
3 года назад
kalinib95
Роман 
30 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Георгий
 
24 года
3 года в сервисе
Был
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Ярослав
 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
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3 года назад

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