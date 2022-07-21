Разработайте веб-приложение, которое будет отображать объявления на OLX, соответствующие заданным фильтрам, с обновлением информации в реальном времени. Необходимо реализовать механизм, который будет отслеживать новые объявления и уведомлять пользователя через несколько минут после их публикации.