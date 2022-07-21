Разработать single page Task Manager на VUE 3 с использованием UI библ

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки469 просмотров

Нужно разработать single page Task Manager на vue 3 с использованием UI библиотеки [https://materializecss.com/](https://materializecss.com/)**Возможности single page**:- Добавлять новые задачи- Изменять созданные ранее- Закрывать задачи(должен быть checkbox, завершенные задачи должны быть в списке внизу зачеркнутыми)- Удалить задачи**Сущность задачи:**- Название- Дата/Время планируемого исполнения- Теги([https://materializecss.com/chips.html](https://materializecss.com/chips.html))Текущие задачи необходимо хранить в localStorage, чтобы при перезапуске приложения, там сохранялись ранее забитые задачи

Vue.js
3 года назад
grammabc
Никита 
20 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

the_wixton
Сергей 
25 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
$40
1 день
Escrow
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Срок был назначен за пару часов до дедлайна

Заявки фрилансеров

Темирлан
 
26 лет
4 года в сервисе
Был
год назад
1 отзыв
3 года назад
the_wixton
Сергей 
25 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад

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