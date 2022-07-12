Требуется изменить вид отчётов о новых товарах в интернет-магазине на Yii2. Текущий формат слишком длинный и требует доработки. Необходим опытный разработчик, умеющий работать с Git и следовать стандартам PSR и CodeStyle проекта. Проект размещен на GitHub, имеется полное ТЗ. Ожидается долгосрочное сотрудничество.
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Здравствуйте я хотел бы чтобы я на олх мог видеть ябьявления которые соответствуют моему фильтру по пару минутах как объявление выходит
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