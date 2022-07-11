Требуется внедрить микроразметку на сайт на WordPress. Необходимо реализовать хлебные крошки, разметку контактов, товаров на страницах категорий, а также Open Graph для социальных сетей и микроразметку вопросов/ответов. Задача включает проработку всех аспектов микроразметки.
Подключить CSS и HTML к сайту Django и загрузить на хостинг
Подключить CSS и HTML шаблоны к готовому сайту и загрузить на хостинг
Весь функционал сайта уже реализован, остается подключить HTML к проекту
Заявки фрилансеров
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