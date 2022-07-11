Подключить CSS и HTML к сайту Django и загрузить на хостинг

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Закрыт6 заявок646 просмотров

Подключить CSS и HTML шаблоны к готовому сайту и загрузить на хостинг

Весь функционал сайта уже реализован, остается подключить HTML к проекту

CSSDjangoHTML
3 года назад
Ozy1
21 год
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месяц назад

Заявки фрилансеров

Олег
 
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