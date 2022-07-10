Парсер гугл карт

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт10 заявок698 просмотров

Задачи бота:

Входные данные: страна, город(регион), ключевое слово для поиска

Выходные данные: результат парсинга информации с гугл карт 

Взаимодействие со скриптом нужно сделать через консоль или телеграм бота. Более подробно в личных сообщениях. В отклике прошу оставить примеры работ 

3 года назад
v685522
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Андрей
 
28 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Егор
 
29 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Анатолий
 
34 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Андрей
 
31 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Роман
 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
47 отзывов(-2)
3 года назад
Максим
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Евгений
 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
37 минут назад
558 отзывов(-1)
3 года назад
ТОП-5
Веб-программирование
Вадим
 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Антон
 
19 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Николай
 
40 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
5 отзывов
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Проблемы с модулем доставки

    Требуется помощь в решении проблемы с модулем доставки Ozon Rocket на платформе OCStore 2.3. Модуль установлен и настроен, но не отображается в секции Доставки при оформлении заказа. Имеется документация к модулю. Укажите сроки и стоимость решения проблемы.

    ocStore
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сделать микросервисы + чат

    $630

    Необходима разработка микросервисов и модуля чата для веб-проекта. Задача включает подключение и настройку Redis и Elastic Search в среде docker-compose, создание интерфейсов, реализацию CRUD операций, а также разработку модуля Chat с использованием Socket IO. Ожидается предоставление исходного кода и демонстрационного видео с показом функционала.

    DockerRedis
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Добавить функционал c одного сайта на мой на wordpress.

    Требуется интеграция функционала с сайта Subcreation на WordPress-сайт с гайдами по игре World of Warcraft. Необходимо собрать и отобразить данные по логам с Warcraft Logs и Raider.IO, аналогично тому, как это реализовано для специализации Повелитель зверей. Информация должна включать распределение Legendary предметов, Камней, Талантов и т.д. для всех трех специализаций Охотника.

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    3 года назад

  • Доработать сайт на wp

    Требуется доработка сайта на платформе WordPress, включая написание скрипта для формы и исправление нескольких мелких недочетов. Подробности будут предоставлены в личном сообщении.

    WordPress
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Корзина для сайта

    Необходимо разработать скрипт для создания каталога товаров и интеграции корзины на сайте. Включите поле для пожеланий заказчика и шторку для выбора региона и города. Часть плана уже готова, требуется адаптация и структура. Задача небольшая, с четким ТЗ.

    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Добавление языка в Shop-Script 8 с помощью My Lang

    Требуется настройка приложения My Lang для добавления украинской версии сайта на Shop-Script 8. Перевод текстов будет выполнен самостоятельно. Необходимы рекомендации по правильной настройке приложения и доработке кода, если это потребуется.

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Ищется разработчик на аналог winbee. world

    Требуется разработчик для создания аналога winbee.world. Обязателен опыт в построении подобных систем и понимание их работы. Рассматриваются варианты как покупки готового кода, так и разработки с нуля. Убедитесь в наличии практического опыта.

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Доработка плагина wordpress

    Требуется доработка плагина bbhide для WordPress, который скрывает текст от пользователей. Необходимо добавить возможность скрывать текст по рейтингу пользователей, а также реализовать функционал скрытия через визуальный редактор на фронтленде и для разных типов записей. Уточните детали реализации и тестирования.

    WordPress
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Написать скрипт для сайта на wordpress (php)

    $30

    Требуется разработка скрипта для сайта на WordPress, который будет отправлять заполненную форму на электронную почту и подгружать посты при нажатии на кнопку. Необходимы навыки PHP и опыт работы с WordPress.

    PHPWordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Спроектировать бд для сайта агрегатора

    Необходимо спроектировать архитектуру Базы Данных для портала владельцев домашних животных. Функционал включает доски объявлений о пропавших и найденных животных, агрегаторы компаний и услуг, маркетплейс для купли/продажи животных, а также знакомства для животных и их хозяев. Вся бизнес-логика будет описана заказчиком, работа проектная с возможностью дальнейших консультаций и доработок.

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    3 года назад