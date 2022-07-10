Надо написать скрип, и адаптировать под сайт. Т3 небольшое, всего несколько пунктов

ТЗ:

- Создать каталог товаров (частично планы уже есть).

- добавить корзину с суммой к оплате, + поле для уточнения, куда заказчик может вписать пожелания.

- шторка с выбором региона и города. (Создайте структуру, остальное добавлю сам)

Ну и всё.