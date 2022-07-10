Требуется разработчик для создания аналога winbee.world. Обязателен опыт в построении подобных систем и понимание их работы. Рассматриваются варианты как покупки готового кода, так и разработки с нуля. Убедитесь в наличии практического опыта.
Корзина для сайта
Надо написать скрип, и адаптировать под сайт. Т3 небольшое, всего несколько пунктов
ТЗ:
- Создать каталог товаров (частично планы уже есть).
- добавить корзину с суммой к оплате, + поле для уточнения, куда заказчик может вписать пожелания.
- шторка с выбором региона и города. (Создайте структуру, остальное добавлю сам)
Ну и всё.
Заявки фрилансеров
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