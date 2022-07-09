Скрипт сайта знакомств

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок370 просмотров

Доброго времени суток!

Требуется скрипт сайта знакомств. С возможностью гибкой настройки. Как целей знакомств, так и полей самой анкеты, и дополнительных функций на сайте.

В общем, рассмотрю варианты, как и самих скриптов. Так и цены. Открыт для предложений.

3 года назад
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