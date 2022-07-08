Доработка проекта на битриксе

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок426 просмотров

http://u0639356.isp.regruhosting.ru/ 1. Если пользователь не авторизирован, то при клике на добавить в корзину - ему предлагается ввести адрес - Такой же принцип 1 в 1 как и на Яндекс Лавке - https://prnt.sc/fSnHZW-8DVwC . Выбранный адрес подставляется сюда - https://prnt.sc/q-4qJjzuDyjf

(если пользователь не авторизирован или сразу не указал адрес при переходе на сайт. Поскольку если пользователь указывает адрес сразу при визите главной страницы, то при добавлении товара в корзину он может спокойно его добавлять)

2. Если пользователь авторизирован и адрес у него выбран - он может добавлять товары в корзину как обычно, если нет, выполняется пункт 1

Если пользователь авторизирован "ИЛИ" адрес у него выбран - он может добавлять товары в корзину как обычно, если нет, выполняется пункт 1

3. Должно работать геоопределение адреса в первую очередь

Пользователь может отправить свое гео или переставить иконку своему дому

4. https://prnt.sc/yxspkHcx_W7u - на попапе только это показываем.

5. В попапе можно выбрать или адрес доставки или магазин из которого заберут.

6. Карта должна работать через api яндекс карт. Пример - https://bf.kravzdn.ru/

7. Зона доставки сделали в яндекс картах, архив во вложении, пояснения по архиву

https://prnt.sc/RW13tGTvznIc и вот https://prnt.sc/nfytWk1Mbr1s .

Если еще возникнут вопросы - пишите, отвечу.

3 года назад
romadov
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